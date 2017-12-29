إيطاليا: كاريتاس تستقبل خمسة لاجئين وصلوا من ليبيا عبر ممرات إنسانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – استقبلت منظمة كاريتاس في إيطاليا خمسة لاجئين وصلوا من ليبيا عبر مشروع ممرات إنسانية.

وقال فرع مدينة أريتسو (وسط) لمنظمة كاريتاس في بيان الجمعة، إنه استقبل في هيكيلين تابعين له “أول خمسة أشخاص وصلوا من ليبيا من بين المجموعة المؤلفة من 160 لاجئا مشمولين بأول ممر إنساني فُتح مع ليبيا”، وذلك “بفضل التزام مجلس الأساقفة الإيطاليين والحكومة الإيطالية”.

وخلصت المنظمة الإنسانية الى القول إن الأمر يتعلق بـ”امرأة مع ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات، فرت من إريتريا”، فضلا عن “ثلاثة أولاد (علي وعلي وأنس)، فروا من اليمن”.