إيطاليا: عمليات تفتيش وتحقيقات في مكاتب إنترنت بشأن الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باري – قالت قوات شرطة باري (جنوب) إنها أجرت عمليات تفتيش في مجال مكافحة الإرهاب في المدينة وضواحيها.

وأضافت الشرطة أن مقرها قام “بتنسيق هذا النشاط بمساعدة مفوضيات البلدات المعنية، وكل من قوات شرطة الحدود، السكك الحديدية، دائرة مكافحة الإجرام ووحدات الكلاب المضادة للمتفجرات”، وعلى وجه الخصوص “تم تفتيش المرافق العامة، وبشكل خاص مكاتب خدمة الإنترنت، والأماكن المعروفة باحتمال أن تكون مراكز تجمع لعناصر قد يكونون قريبين من التطرف الديني”.

وتابعت “بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع النشاط التحقيقي نحو الأماكن التي تشهد عبور الركاب مثل الميناء والمطار ومحطات السكك الحديدية، بما في ذلك المطارات الثانوية، ومحطات النقل العام”، مشيرة الى أنه “خلال تفتيش أحد مكاتب الإنترنت الخاضع للرقابة من بين أكثر من 20 مكتبا مشمولا بهذا الإجراء الأمني في ضواحي باري، ألقي القبض على مواطن إيطالي يبلغ من العمر 40 عاما، لتهربه من الإقامة الجبرية التي كان خاضعا لها إثر جريمة سرقة”.