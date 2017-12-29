بلجيكا: ضغوط على وزير الهجرة واللجوء للإستقالة بسبب ملف السودانيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تتصاعد الضغوط على وزير الهجرة واللجوء في الحكومة الفيدرالية ثيو فرانكن، لدفعه للاستقالة من منصبه على خلفية قيامه بإعادة مهاجرين سودانيين إلى بلادهم، بالتعاون مع سلطات الخرطوم.

وكانت العديد من التقارير الصادرة عن هيئات غير حكومية قد أكدت أن هؤلاء قد تعرضوا لـ”التعذيب وسوء المعاملة” لدى وصولهم إلى الخرطوم، ما أثار حالة من اللغط في داخل الأروقة السياسية في البلاد.

ويضاف إلى كل ذلك قيام الوزير فرانكن بتقديم معلومات “خاطئة ” للبرلمان الفيدرالي حول سياسته المتبعة تجاه السودانيين المقيمين بشكل غير مشروع على أراضي البلاد.

ويأتي الضغط بشكل أساسي من الأحزاب المنضوية تحت راية الائتلاف الحاكم، فقد طالب رئيس التيار المسيحي الديمقراطي الفلاماني، الوزير فرانكن بالاستقالة. واعتبر واتر بيك، أن ما قام به فرانكن يسيئ إلى مصداقية الحكومة، وقال “نحن أمام مشكلة أخلاقية وأعتقد أن استقالة الوزير ستكون قراراً جيداً”، على حد تعبيره.

وينتمي فرانكن إلى حزب التحالف الفلاماني الجديد، أحد أقوى أحزاب الائتلاف الحاكم والمعروف بميوله الانفصالية ومعاداته للمهاجرين.

وكان العديد من الأصوات العديد من المسؤولين الذين ينتمون لمختلف التيارات السياسية في البلاد قد ارتفعت للمطالبة باستقالة فرانكن، باعتبار أن “ما حدث أمر لا يمكن تقبله”، كما قال أوليفيه شاستل، رئيس حزب الحركة الإصلاحية، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء شارل ميشيل.

ومن جانب آخر، دعت منظمات غير حكومية لمظاهرة يوم غد السبت في قلب العاصمة من أجل المطالبة باستقالة فرانكن.

أما المفوضية الأوروبية، فقد نأت بنفسها عن القضية، واصفة ما يحدث في بلجيكا بـ”الجدل الداخلي” في بلد عضو في الاتحاد.

واعتبر مصدر أوروبي في رد على سؤال وجهته له وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أن مسألة إدارة الهجرة واللجوء تدخل في الصلاحيات الحصرية للسلطات المعنية في الدول الأعضاء، حيث “لم نتلق أي إخطار حول مخالفة بلجيكية للتشريعات الأوروبية”، على حد قول المصدر.