إصابات بمواجهات تجددت اليوم بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا في مواجهات تجددت اليوم الجمعة مع القوات الإسرائيلية في مدن الضفة الغربية وحدود قطاع غزة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن 3 فلسطينيين اصيبوا بالرصاص الحي الذي اطلقته القوات الإسرائيلية باتجاه المتظاهرين في مخيم العروب للاجئين قضاء الخليل في جنوب الضفة الغربية.

ولفتت إلى أن احد هذه الإصابات خطيرة، بعد أن أصابت الشريان الرئيسي في الفخذ.

وتحدثت وزارة الصحة عن إصابة فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واخر بالرصاص الحي في الكتف، تم نقلهما إلى مراكز الطواريء للعلاج في مدينة نابلس، في شمال الضفة الغربية.

كما افادت عن إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في مدينة رام الله في وسط الضفة الغربية.

كما وقعت مواجهات عند مدخل قلنديا في شمال مدينة القدس.

واستنادا إلى وزارة الصحة، فإن عددا من الفلسطينيين اصيبوا ، باصابات بين طفيفة ومتوسطة، في المواجهات التي اندلعت عند حدود قطاع غزة.

ونظم العشرات من الفلسطينيين مسيرة في الحرم الشريف في القدس مع انتهاء صلاة الجعة تنديدا بالقرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.