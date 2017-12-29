بروكسل: اختفاء تمثال الطفل يسوع من مغارة عيد الميلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت مصادر الشرطة المحلية في مدينة بروكسل نبأ اختفاء تمثال “الطفل يسوع” من مغارة عيد الميلاد الموجودة في الساحة الرئيسية وسط المدينة.

وتقوم بلدية بروكسل كل عام بوضع مغارة وشجرة عيد ميلاد وسط الساحة الرئيسية احتفالاً بأعياد الميلاد ورأس السنة، في إطار المظاهر الاحتفالية في هذا الوقت من السنة والموزعة على مختلف أنحاء البلاد.

وأكدت الشرطة أن “المذود الذي وًضع عليه تمثال الطفل يسوع تعرض للضرر”، ولكن “لا يمكننا تأكيد ما إذا كان الأمر تم بهدف السرقة فقط أم أنه عملية احتجاج”، على حد وصفها.

وكان مغارة الميلاد في الساحة الرئيسية في بروكسل قد تعرضت للضرر وتمت سرقة تمثال “الطفل يسوع” عام 2015، كحركة احتجاجية من قبل بعض التجمعات المدنية ضد سياسة الحكومة الفيدرالية الحالية.

وأوضحت الشرطة أنها لا تمتلك أي أثر للفاعل وأن التحقيقات تجري للكشف عن ملابسات ما حدث، مستبعدة، في الوقت نفسه، أن يكون للأمر أي دوافع دينية أو عنصرية.