محامو سورية المعارضين يرفضون مؤتمر سوتشي ويهددون بمحاكمة من يحضره

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن (مجلس القضاء السوري)، التابع للمعارضة السورية، رفضه لمؤتمر سوتشي الذي تعتزم روسيا عقده نهاية الشهر المقبل، كما أعلنت بدورها نقابات المحامين السوريين المعارضة رفضها للمشاركة في المؤتمر، وهددت محكمة في جنوب سورية بمحاكمة كل من يُشارك في هذا المؤتمر بعد عودته.

واعتبر (مجلس القضاء السوري) أن من يُشارك فيه “يُشارك في وليمة مصنوعة من لحوم ودماء وأوراج الأطفال السوريين”، وقال إن “المساهمة في مؤتمر سوتشي هي تدعيم لسياسة الإفلات من العقاب وقضاء على أية محاولة لتحقيق العدالة الانتقالية ومساهمة في حفل إعادة تنصيب مجرم دولي فقد شرعيته بكل موازين ومقاييس ومبادئ العدالة الإنسانية”. ورأى أن القبول بالإملاءات الروسية هو “دعوة للاستسلام إلى سكاكين الجزارين ومعتقلاتهم وأجهزتهم الأمنية التي ستواصل جرائمها ما دامت تملك السلطة وتديرها”.

وطالب المجلس المعارضة السورية بـ “بلورة رؤية موحّدة وتوحيد صفوفها والارتقاء دائماً إلى مستوى التطلعات الشعب السوري وعدم الانسياق وراء الدعوات المشبوهة الرامية إلى تصفية المطالب المشروعة للشعب السوري”. كما طالبها بـ “عدم التنازل عن مطلب الحكم الانتقالي الكامل الذي لا يكون في أي مرحلة من مراحله دور للأسد وطغمته الحاكمة”.

من جهتها، أعلنت نقابة (المحامين الأحرار) في درعا بجنوب سورية أن مؤتمر سوتشي “هو لإعادة إنتاج ذات النظام المجرم عبر آلية جديدة يرغم من خلالها السوريين على الرضوخ للروس بعيداً عن الأمم المتحدة وقراراتها في جنيف، وتثبيت احتلال روسيا لسورية وتوسيع قواعدها البرية والبحرية”، وأيضاً “تثبيت للمشروع الإيراني الطائفي الاستيطاني الزاعم لتغير المنطقة ديموغرافياً، ولتثبيت وطرد الملايين من السوريين، ولشرعنة الإجرام الأسدي ونسيان أفعاله وجرائمه”. وعليه، تقدّمت النقابة برفع دعوى أمام محكمة دار العدل بحوران ضد كل من تظهر له صلة بمؤتمر سوتشي، لمحاكمته بتهمة “جرم التخابر مع العدو والخيانة”.

إلى ذلك اعتبرت نقابة (محامي حلب الأحرار ) التابعة للمعارضة السورية أن “حضور أي جهة أو فرد لمؤتمر سوتشي هو خيانة لدماء الشهداء وعمالة واضحة لنظام الأسد”، وشددت على أنه “سيخضع للمحاكم الثورية بتهمة الخيانة العظمى والتآمر مع العدو”.

وتتزايد الأطراف السورية المعارضة التي ترفض حضور مؤتمر سوتشي، من قوى وتيارات وشخصيات ونقابات وعشائر، وتشترط أن يكون هناك ضمانة مسبقة بأنه سيحقق الانتقال السياسي، وسيضمن عدم التخلي عن بيان جنيف وعن القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية السورية، ويتم التمهيد له بـ”وقف خروقات النظام، وضمان عودة اللاجئين، والإفراج الفوري عن المعتقلين لدى النظام السوري”.