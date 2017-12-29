تقرير خاص: استخلاص الوقود الحيوي من الطحالب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

هل من الممكن استخلاص الوقود الحيوي من الطحالب؟ الاجابة نعم. وهذا هو الجديد في عالم البحوث التي تسعى، اضافة الى هذا الهدف، إلى تحقيق نتائج هامة في مجالات تتراوح بين الأغذية الوظيفية (nutraceutical) إلى امتصاص غاز ثاني اكسيد الكربون.

هذا المشروع الطموح يحدث في مدينة راغوزا، باقليم صقلية، حيث أطلقت مجموعة إيني الايطالية للطاقة جيلا جديدا من المصانع التجريبية للتثبيت الحيوي للكربون، Biofixation) ، أي تحويل الكربون الى مركبات عضوية( لإنتاج زيت حيوي طحلبي يمكن استخدامه في مصفاة التكرير الحيوية الجديدة التابعة لمجموعة ايني في مدينة جيلا الصقلية .

من الناحية العملية، وبالاعتماد على الطاقة الشمسية، يتم انتاج مادة خام بيولوجية جديدة في انتاج الديزل الأخضر (الديزل الحيوي): المادة الخامة هي مسحوق طحلبي لانتاج النفط الحيوي لتغذية مصفاة التكرير الحيوية. المشروع مستدام وقابل للتكرار ومن شأنه تعزيز النسيج الصناعي المحلي، في هذه الحالة منطقة صقلية، الاقل نمو مقارنة بالشمال الايطالي. وتستند هذه المبادرة على تكنولوجيا وبراءة اختراع لشركة (Sun Algae Technology)

هذا هو واحد من أولى الأمثلة على النطاق العالمي لتطبيقات التكنولوجيا في قطاع النفط والغاز. وستتمكن هذه المحطة التجريبية، عند العمل بكامل طاقتها التشغيلية، من امتصاص، سنويا، حوالي 80 طنا من ثاني أكسيد الكربون، وتنتج، سنويا، حوالي 40 طنا من المسحوق الطحلبي، وهذه الإنتاجية هي الأعلى بين التكنولوجيات المتاحة حتى الآن.

ويمكن استخدام المسحوق الطحلبي لانتاج النفط الحيوي في المصافي الحيوية التابعة لمجموعة ايني في مدينتي جيلا والبندقية، وكذلك في منتجات تستهدف أسواق الأغذية الوظيفية .

كيف يعمل النظام: استخدام ثاني أكسيد الكربون الذي تنتجه آبار EniMed)) الهيدروكربونية لنمو الطحالب الدقيقة مع أشعة الشمس. من الطحالب الدقيقة نحصل على زيت بيولوجي، قابل للتصنيف كنوع “متقدم” لأنه مستمد من محاصيل لا تنافس المحاصيل الزراعية التقليدية الغذائية. ويمكن استخدام الزيت الحيوي الطحلبي من قبل مصفاة جيلا الحيوية الجديدة، وهي إحدى مصافي التكرير القليلة في العالم التي تتمتع بمرونة تشغيلية عالية، وتمكن من معالجة المواد الخام “غير التقليدية” و “المتقدمة” بنسبة تصل إلى %100 من السعة التشغيلية

تم تطوير المشروع من جانب الشركة التابعة إيني ميد (EniMed) بالتعاون مع شركة الطاقة المتجددة (Cer) من راغوزا الذي يضم المصنع التجريبي. وقد استثمرت إيني حوالي 2 مليون يورو لبناء المحطة التجريبية ومبالغ مماثلة للتصميم والاعمال الهندسية . وقد تم توجيه جزء كبير من الاستثمار لصالح الشركات المحلية في إقليم صقلية.

يعتبر مصنع راغوزا من بين التطبيقات العالمية الأولى لهذه التكنولوجيا في قطاع النفط والغاز، وسيكون نموذجا فريدا في ايطاليا لإكمال هذه التكنولوجيا، التي تحصلت Sun Algae Technology على براءة الاختراع بغية التوصل إلى تطبيقات صناعية في المستقبل. مصنع راغوزا التجريبي يشكل مختبرا تشغيليا لمجموعة بحثية متكاملة ومتعددة التخصصات تشمل جميع مراكز البحوث الخاصة بمجموعة إيني في مجالات أعمال المنبع والمصب والحلول المبتكرة في مجال الطاقة المتجددة.

وقد حققت شركة إيني هذه النتائج بفضل الخبرة المكتسبة في مجالات زراعة ومعالجة الطحالب الدقيقة، وتطوير تكنولوجيات الطاقة الشمسية، وفي عمليات إنشاء المصافي الحيوية وفي انتاج المواد الكيميائية الخضراء (الصديقة للبيئة). في مدينة راغوزا، يتم فصل ثاني أكسيد الكربون الأحفوري المنتج مع الهيدروكربونات في مركز الطاقة المتجددة (Cer) بالمدينة التي تستضيف المصنع التجريبي، لاستخدامه في إطعام الطحالب الدقيقة التي تنمو في 14 مفاعل حيوية-ضوئية.

يتم التقاط أشعة الشمس من قبل مركزات الطاقة الشمسية ونقلها إلى الجزء السفلي من المفاعلات من خلال الألياف البصرية. وسيسمح المشروع التجريبي لراغوزا بتحسين بعض ضوابط عملية التثبيت الحيوي للكربون وتحسين أداء المصانع المستقبلية في هذا المجال.