بلغاريا تتسلم الرئاسة الدورية للاتحاد بداية العام الجديد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تتسلم بلغاريا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 2018 ولمدة ستة أشهر وسط تحديات إقليمية هامة.

وتعتبر بلغاريا أفقر دولة أوروبية، وقد انضمت إلى الاتحاد عام 2007، ولكنها لا تزال خارج منطقتي شنغن واليورو.

وتريد صوفيا الاستفادة من فرصة رئاستها للاتحاد وهي الأولى من نوعها، لتحسين صورتها أمام الأوروبيين وتخفيف التوتر الحاصل بسبب فشل ساستها في القضاء على الفساد كما تُطالب بروكسل.

وستسعى بلغاريا، حسب تعبير أحد دبلوماسييها المتواجدين في بروكسل، للحد من الهوة الفاصلة بين شرق الاتحاد وغربه بشأن سياسة الهجرة واللجوء، الذي قال “نحن من أهم الدول الشيوعية السابقة المؤيدة للقيم الأوروبية”، حسب كلامه.

وأوضح أن بلاده تدين لأوروبا بالنمو الاقتصادي الذي حققته منذ التحاقها بالركب الموحد والذي بلغ نسبة 66%.

وأشار الدبلوماسي البلغاري الى أن بلاده ستعمل ايضاً على التصدي لمشكلة عميقة تواجه دول الاتحاد، وهي عملية اصلاح نظام دبلن للجوء، والذي يشكل موضوع مواجهة شرسة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي.

وكانت مؤسسات الاتحاد قد أكدت أنها ستتمكن بحلول شهر حزيران/يونيو عام 2018 من التوصل إلى قرار نهائي بشأن تحديث وإصلاح شاملين لسياسة الهجرة واللجوء الأوروبية على المدى الطويل، ما يلقي بمسؤولية خاصة على عاتق الساسة في صوفيا.

وتضطلع الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد بمهمة التقريب بين وجهات نظر الدول الأعضاء المختلفة أحياناً لحد التناقض والعمل مع المؤسسات (المجلس والمفوضية والبرلمان)، لإحراز تقدم في الملفات الداخلية والخارجية التي يتعاطى بها الأوروبيون.

كما تعتبر بلغاريا من الدول المؤيدة لاستمرار العلاقات مع تركيا، التي تتقاسم معها حدوداً بطول 259 كم، فهي تسعى للمحافظة على الاتفاق الموقع بين الأوروبيين وأنقرة في آذار/مارس 2016 والذي أدى إلى خفض تدفقات اللاجئين القادمين إلى أوروبا.

وسيتعين على الرئاسة البلغارية التعامل مع العديد من الملفات أهمها المرحلة الثانية من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، وإصلاح منطقة العملة الموحدة اليورو، وقضايا أخرى متعلقة بدول البلقان المرشحة لعضوية الاتحاد.