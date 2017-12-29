البابا: على الكنيسة النجاح بنشر الإنجيل إزاء تحديات لم يسبق لها مثيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس إنه إزاء التحديات الجديدة اليوم، هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى لاهوت يمكن التحدث إلى الكنائس المختلفة، والتواصل مع الرجال والنساء اليوم.

وأكد البابا خلال لقائه أعضاء الجمعية اللاهوتية الإيطالية بمبنى القصر الرسولي الجمعة، أن “هذه الجمعية أبصرت النور استجابة لروح الخدمة والشركة الذي تحدث عنه المجمع الفاتيكاني الثاني”، والذي “ينص عليه البند الأول من نظامها الداخلي”، مشددا على “ضرورة سعي الكنيسة المستمر لإعلان الإنجيل في عالم تشهد ثقافته تحولات وتغيرات عميقة”.

استشهد البابا بما كتبه في إرشاده الرسولي “فرح الإنجيل” عندما شدد على “ضرورة أن تعلن الكنيسة لرجال ونساء عصرنا الراهن، جوهر الإنجيل، وهو جمال المحبة المخلّصة لله، التي تجلت في شخص المسيح”، مشيرا إلى “الدور المركزي الذي يلعبه اللاهوت في هذا الإطار، المدعو إلى إعادة التأمل بالقضايا الكبيرة المتعلقة بالإيمان المسيحي ضمن ثقافة متجددة”.

ورأى البابا بيرغوليو “أننا نحتاج اليوم إلى لاهوت يساعد جميع المسيحيين على إعلان وإظهار الوجه المخلّص لله الرحوم”، وبشكل خاص “أمام بعض التحديات التي يواجهها إنسان اليوم، كالأزمة البيئية، تطور العلوم والتقنيات التي من شأنها تعديل الإنسان”، فضلا عن “انعدام المساواة داخل المجتمعات، والهجرة والنسبية على المستويين النظري والتطبيقي”.