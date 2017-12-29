خطة أمنية واسعة في روما بمناسبة احتفالات رأس السنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – اعلنت قوات الأمن الأيطالية عن ثلاثة أيام من التحصين للعاصمة روما، من شأنها أن تشهد مشاركة الوحدات المتخصصة في إدارة ديناميات الحشود، وفرق الكلاب للكشف عن المتفجرات، وعناصر شرطة على متن دراجات هوائية، دوريات راجلة أو على ظهور الخيول، بالإضافة إلى وحدة لمكافحة الإرهاب.

وجاء في توجيه رئيس شرطة روما غويدو مارينو، الذي يتضمن خطة أمن العاصمة للأيام 30 و31 كانون الأول/ديسمبر 2017 و1 كانون الثاني/يناير 2018، أنه “اعتبارا من مساء الـ31، ستبدأ فرقة عمل خاصة بمهامها وستقام 20 بوابات عازلة مع أجهزة الكشف عن المعادن على كل الطرق المؤدية إلى ميدان سيرك ماكسيموس (وسط العاصمة)، حيث يُقام الحدث الرئيس في احتفالات نهاية السنة وبدء العام الجديد من قبل بلدية روما”.

وأوضحت مديرية شرطة العاصمة أن التوجيه “عدّل الخطة التي ضمنت نجاح احتفلات عيد الميلاد بنتائج ممتازة”، لأن “طريقة مشاركة الناس باحفالات رأس السنة مختلف تماما”، لذا “فهناك انتقال من نظام أمني يركز الشرطة في مواقع محددة، (الفاتيكان وساحة إسبانيا) حيث جرت احتفالات دينية ذات أهمية خاصة”، الى “استراتيجية وقائية تؤمّن أماكن تواجد أناس ينتظرون الاحتفال بحلول عام 2018”.