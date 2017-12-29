برلسكوني: حكومة اليسار الحالية “عاجزة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال زعيم حزب فورتسا إيتاليا، سيلفيو برلسكوني إن حكومة جنتيلوني “غير كافية بالتأكيد من حيث النتائج”، وأن “جل المنافسة” في الانتخابات التشريعية المقبلة “ستكون بيننا وبين حزب خمس نجوم”، بزعامة الكوميدي السابق بيبّي غريللو.

وأضاف رئيس الحكومة الإيطالية الأسبق في مقابلة مع صحيفة (كوريير ديلا سيرا) الجمعة، أنه “بعيدا عن المجاملة الشخصية لرئيس مجلس الوزراء، كانت الحكومة الحالية هي الرابعة على التوالي التي لم يتمكن الإيطاليون من خلالها من التعبير عن أنفسهم”. لذا فـ”الانهيار الملحوظ لقبول تيار اليسار يدل على الفشل السياسي لهذه الحكومات”.

وتابع زعيم (فورتسا إيتاليا)، “لا أعتقد أن مشكلة الحزب الديمقراطي هي رينزي”، بل أن “المشكلة هي استنفاد المهمة التاريخية لهذا الحزب على غرار ما يحدث لجميع الأطراف من اليسار الكلاسيكي في أوروبا، والتي تمرّ بأزمة في كل مكان”، وعلى “غرار ما يحدث في كثير من بلدان أوروبا، ففي إيطاليا أيضا يقتصر التحدي على المعتدلين مثلنا، الذين يرون أنفسهم في القيم الليبرالية والمسيحية للحزب الشعبي الأوروبي”، من جهة “والحركات الإنقلابية، الإنفصالية والعدلية، مثل أتباع بيبّي غريللو”.