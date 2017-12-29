أسقف مصري: يريدون إطفاء ابتساماتنا خلال الأعياد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة – قال أسقف مصري إن الإرهابيين يريدون إطفاء ابتساماتنا في أيام الأعياد، تعليقا على الهجوم الارهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا بمنطقة حلوان جنوب القاهرة، وأسفر عن سقوط عشرة قتلى على الأقل.

وأضاف الأسقف الفخري للاقباط الكاثوليك في الجيزة، الأنبا أنطونيوس عزيز مينا في تصريحات لوكالة أنباء (فيدس) الفاتيكانية الجمعة، إنه “يبدو في الوقت الراهن التأكد من مقتل ضابط شرطة وستة مدنيين وأحد الانتحاريين، واصابة المهاجم الآخر بجروح، والذي نقل بعدها الى المستشفى”، لكن “سيكون هناك ما لا يقل عن أربعة جرحى آخرين”.

وأكد الأنبا مينا أنه “لسوء الحظ، فإن موتانا يجازفون بأن يصبحوا مجرد أرقام”، حيث “نخاطر بالتعود على الهجمات، وقلوبنا قد تصبح متحجرة”، فـ”لم نعد نفكر بالأرواح التي وراء الأرقام ولمدى الحزن الكبير الذي يدخل منازل ذويها، لإفساد هدوء الأسر، وذلك في خضم عطلة الاعياد”.

وتابع الأسقف الكاثوليكي “ليس صحيحا أن الإرهابيين ينفذون الهجمات لإخافة السياح”، بل إنهم “يريدون محو ابتسامتنا، وجعلنا جميعا نعيش في حزن”. واختتم بالقول “لهذا السبب، علينا الآن صون قلوبنا وإحياء فرحتنا، وهي معجزة يمكن ليسوع المسيح فقط أن يحققها”.