شرطة السكك الإيطالية: 196 ألف دورية بالمحطات وعلى القطارات في سنة واحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت قوات شرطة حماية السكك الحديدية الإيطالية (Polfer) إنها قامت بعمليات تفتيش مكثفة داخل المحطات وعلى متن القطارات لضمان أمن المسافرين، وأجرت أكثر من 196 ألف دورية في المحطات وما يتجاوز الـ43500 عملية تفتيش على متن القطارات.

وقالت مذكرة لقوات الشرطة الثلاثاء، إنه “تم توفير الحماية لـ93029 قطار، بمعدل 254 قطارا ​يوميا”، وبالإضافة إلى ذلك “تقديم 15399 خدمة أمنية من قبل عناصر بزي مدني، ضد عمليات النشل سواء أكان في المحطات أم على متن وسائط النقل، وقد تم في هذا السياق اعتقال 1255 شخصاً ضمن ما يقارب الـ1.8 مليون عملية تفتيش”.

وذكر البيان أنه “جرى خلال العام الماضي، تشجيع أنشطة الوقاية مع زيادة خدمات الرقابة الميدانية الاستثنائية بنسبة 9٪ مقارنة بعام 2016، ليصل إجمالي عددها إلى 2016 عملية”، كما “استمرت خدمات المراقبة والحراسة المشتركة أيضا على متن قطارات الركاب العابرة للحدود بمساعدة الشرطة الأوروبية، ولا سيما في النمسا وألمانيا، لمنع الأنشطة غير القانونية ذات الطابع الدولي، مع الإشارة إلى الهجرة السرية بصفة خاصة”، واختتم بالقول إن “الأنشطة الأمنية العادية والمشتركة التي تمت في المحطات وعلى متن القطارات، أتاحت تتبع 2892 أجنبيا في وضع غير نظامي، وحماية 3386 قطارا على خط ترينتو-برينّر”.