عريقات: ترامب ونتنياهو يقومان بإعدام جميع فرص تحقيق السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات قرار الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، محذرا من عواقب سلسلة القرارات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة بشأن القدس والضفة الغربية.

وقال عريقات في تصريح أرسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، وقرار الكنيست الإسرائيلي بتعديل المادة (2) من القانون الأساسي حول القدس (اسقاط القدس من قضايا الوضع النهائي)، وكذلك قرار حزب الليكود بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في أراضي دولة فلسطين المحتلة، وضم أراضي من دولة فلسطين المحتلة، إضافة إلى التخلي عن السلام والمفاوضات واستبدالها بسياسة فرض واقع الاحتلال والإملاءات، يعتبر تنفيذ حكم بإعدام أي فرصة لتحقيق السلام، والحكم على شعوب المنطقة باستمرار دوامة العنف والتطرف وإراقة الدماء”.

واضاف عريقات “إن الإجماع الدولي الرافض لهذه السياسات الأمريكية – الإسرائيلية الخطيرة والمدمرة لخيار الدولتين، مطالب بمواجهة وإسقاط قرار الرئيس ترامب بشأن القدس، والبدء الفوري من مساءلة ومحاسبة سلطة الاحتلال (إسرائيل)، انتصاراً للقانون الدولي والشرعية الدولية، وتحقيق السلام القائم على مبدأ الدولتين على حدود 1967، وبما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة”.

وتابع أن “ترامب ونتنياهو يقومان بإعدام جميع فرص تحقيق السلام”. واختتم عريقات مشددا على أن “لغة قوة القانون وحل الصراعات بالطرق السلمية وضمان العدالة، انتصرت على الدوام على لغة القوة وفرض الإملاءات وغطرسة القوة”.