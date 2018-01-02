برلماني إيطالي: على أوروبا “الخجل” إزاء ما يحدث بإيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى برلماني إيطالي أن على الإتحاد الأوروبي “حجب وجهه خجلا” إزاء ما يحدث في إيران.

وفي تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي الثلاثاء، أضاف النائب من حزب “نحن مع إيطاليا” دانييلي كابيتسوني (يمين الوسط)، أنه “بشأن إيران وفي مجال غياب دعم النضال من أجل الحرية وضد النظام الثيوقراطي، فإن على الاتحاد الأوروبي أن يغطي وجهه عاراً”.

وتابع “بينما لا يسمح (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب بأن يمرّ يوما دون الإعراب عن الدعم”، للمتظاهرين في إيران “استيقظ الاتحاد الأوروبي بعد أربعة أيام فقط”، حيث “أقدمت المتحدثة باسم موغيريني”، التي “لم تزعج نفسها شخصياً، ومن خلال تغريدة حزينة الليلة الماضية، على قول: نحن نتابع، نحن نراقب، وفوق كل شيء: نحن على اتصال بالسلطات الإيرانية”.

وخلص البرلماني اليميني الى القول، إن لديه “كلمة واحدة” إزاء هذا الموقف وهي “فلتخجلوا”.