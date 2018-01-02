كالديرولي: أول 300 مهاجر لهذا العام وصلوا الى بلادنا أمس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نائب رئيس مجلس الشيوخ الايطالي، روبرتو كالديرولي، إن أول 300 مهاجر في هذا العام، وصلوا الى بلادنا أمس.

وأضاف السيناتور كالديرولي (من حزب رابطة الشمال اليميني)، أنه “في إطار سلسلة المهاجرين التي بدأت العام الجديد بشكل جيد، رسا على سواحلنا أمس، في اليوم الأول من العام، أكثر من 300 مهاجر، وذلك بفضل خدمة سيارات الأجرة المعتادة، من قبل سفن المنظمات غير الحكومية ومساهمة سفن عملية صوفيا الأوروبية”.

وذكر نائب رئيس مجلس الشيوخ أنه “بالنظر الى أن ما يزال لدينا 12 اسبوعا للتصويت (المقرر 4 آذار/مارس)، لا نريد ان يصل عدد المهاجرين الوافدين حتى ذلك الحين الى 25 أو 30 ألف مهاجر”، واختتم بالقول إنه “بدلا من إرسال جنودنا الى النيجر، دعونا نبقيهم هنا لحماية حدودنا وعدم السماح لا أحد بدخول بلادنا”، في إشارة الى البعثة العسكرية التي أعلنت إيطاليا عن عزمها إرسالها الى البلد الأفريقي المذكور، والتي لا تزال تنتظر موافقة البرلمان.