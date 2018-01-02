قلق أوروبي تجاه إنتهاكات اتفاق السلام بجنوب السودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الاتحاد الأوروبي عن شعوره بـ”القلق والخيبة” بعد ورود تقارير عن حصول انتهاكات لاتفاق وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين الموقع بين الأطراف المتحاربة في دولة جنوب السودان في 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وكان كبار المسؤولين في الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية لدول شرق أفريقيا (IGAD) قد تحدثوا عن وقوع انتهاكات خطيرة تعرقل تنفيذ الاتفاق المذكور، الذي نص أيضاً على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والمواد الاغاثية لكل المتضررين جراء الصراع.

وناشد الاتحاد الأوروبي كافة الأطراف العمل احترام التزاماتها، حيث ذكر في بيان صدر اليوم عن مكتب الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، “يدعو الاتحاد الأوروبي مجموعة (إيقاد) إلى إجراء تحقيق فوري بدعم من بعثة الأمم المتحدة لتحديد المسؤولين عن الانتهاكات”.

وعبر البيان عن تصميم الاتحاد الاستمرار في دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحلال السلام في جنوب السودان، ملمحاً إلى استعداد بروكسل للجوء إلى تدابير مشددة تجاه أولئك الذين يعيقون الحوار ويعرقلون الوصول إلى السلام.