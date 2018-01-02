أسقف إيطالي: حاجة حقيقية لترشيد وإدارة الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لاتينا ـ رأى أسقف إيطالي أن الحاجة الحقيقية تكمن في ترشيد وإدارة الهجرة وليس محاربتها والتخويف منها.

وخلال تقديمه لممثلي سلطات مدينة لاتينا (وسط)، نص رسالة البابا فرنسيس بمناسبة يوم السلام العالمي، التي حملت عنوان “المهاجرون واللاجئون: رجال ونساء يسعون إلى السلام”، أضاف رئيس أساقفة المدينة، المونسنيور ماريانو كروتشاتا أن “استقبال وحماية ودعم والمهاجرين ودمجهم، هي الأسس الأربعة التي أشار إليها البابا فرنسيس لمعالجة ظاهرة الهجرة”.

ولفت الأسقف الإيطالي الى أن “موضوع المهاجرين هو من أصعب المسائل التي يمكن طرحها على طاولة النقاش هذه الأيام”، لأنه “يثير ردود فعل عاطفية قوية، لا ضد الهجرة وحسب، بل ولصالحها أيضا”، كونة “يفرض تأملا متبصرا وموضوعيا فيها”.

وذكّر المونسنيور كروتشاتا بـ”حقيقة تاريخية”، قائلا إن “منطقتنا على المستوى الأبرشي والإقليمي على حد السواء، تكوَّن نصفها تقريبا نتيجة موجات دورية من الهجرة تختلف من حيث المصدر والعدد وتستمر حتى اليوم”، مبينا أنه “قد لا يكون من السهل الإعتراف بذلك من قبل البعض، لكن الحقيقة أننا كلنا مهاجرون هنا”.

وتابع “علينا ألا نصدق من يقول إنه لو لم يكن هناك أجانب لكانت الأمور ستكون أفضل”، بل أن “السبيل الوحيد للتغلب على الخوف صعب وطويل، لكنه الصحيح”، وهو الذي “يمرّ عبر التفاهم، البحث عن حلول معا، تجاوز الانقسامات وتعزيز التعاون”.

وخلص أسقف لاتينا إلى القول إن “المآسي التي يعيشها المهاجرون لم نسمع بها ولا يمكننا تصورها”، وأن “أخطر ما نواجهه هو اللامبالاة إزاء هذه الفئة، وهي ضحية ألم ويأس بلا حدود”.