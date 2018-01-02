بلجيكا: رئيس الوزراء يدافع عن سياسة بلاده بمجال الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، أن بلاده ستستمر في انتهاج سياسة “إنسانية وحازمة” معاً في مجال الهجرة.

ويأتي هذا الموقف كأول رد فعل لميشيل على الجدل القائم في مختلف الأروقة السياسية والشعبية في البلاد حول قضية السودانيين الذين تمت اعادتهم إلى بلادهم حيث تعرضوا، حسب تقارير وردت من هناك، لـ”سوء المعاملة” بعد وصولهم إلى الخرطوم، .

وأوضح رئيس الوزراء البلجيكي في تعليق مطول نشره اليوم على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن بلاده ستستمر في استقبال الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط اللجوء، حيث “نعمل على المستوى الأوروبي لحماية الحدود الخارجية وتجنب أوضاع غير منضبطة”، حسب كلامه.

واعتبر ميشيل أن السياسة التي تنتهجها بلاده في مجال الهجرة واللجوء ترتكز على احترام القرارات الإدارية والقضائية الصادرة عن السلطات المختصة.

وأقر ميشيل بأن السياسة المتبعة تجاه السودان تثير جدلاً، داعياً إلى الدقة في التعامل مع هذه المسألة وتجنب التعميم والتبسيط، ” وهي طريقة في التفكير يعمد البعض إلى ترويجها”، على حد قوله.

وقدم المسؤول البلجيكي دلائل يرى بأنها “تفسر” ما قام به فرانكن لإبعاد السودانيين إلى بلادهم، حيث أكد أن هناك عدة بلدان تعيد السودانيين إلى بلدهم وقد قامت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بإجراء مماثل على أساس العودة الطوعية.

ونقرأ في تعليق رئيس الوزراء البلجيكي : “تدرس السلطات المختصة في بلادنا ملفات السودانيين كل حالة على حدة، وتوجد إمكانيات للنقض والطعن على القرارات المتخذة، لكن الجنسية السودانية لا تعطي لأي شخص حق اللجوء بشكل أتوماتيكي”.

وحرص ميشيل على التشديد أن السودانيين الذي تمت اعادتهم إلى بلدانهم كانوا ينوون التوجه إلى إنكلترا وأصروا على رفض تقديم طلب لجوء في بلجيكا.

ونشر ميشيل على صحفته على فيسبوك الأرقام الرسمية لعدد طالبي اللجوء الذين حصلوا على الحماية في البلاد، إذ وصل عدد هؤلاء إلى 10783 شخصاً عام 2015 وارتفع إلى 15478 عام 2016.

وكانت السلطات البلجيكية قد أكدت في وقت سابق أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على حق اللجوء في البلاد في الفترة الواقعة ما بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر من عام 2017 قد وصل إلى 12679 شخصاً.

وكان العديد من السياسيين في أوساط أحزاب الائتلاف الحاكم وكذلك المعارضة بالإضافة إلى شخصيات بارزة من المثقفين قد دعت إلى استقالة وزير الهجرة واللجوء ثيو فرانكن، والذي كان تعاون مع السلطات السودانية لإبعاد المقيمين بشكل غير مشروع على أراضي البلاد.