سياسية إيطالية: تقرير الداخلية عن المقاتلين الأجانب مثير للخوف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصفت سياسية يمينية إيطالية بـ”المثير للخوف”، التقرير الذي صدر أمس عن وزارة الداخلية بشأن المقاتلين الأجانب.

وقالت زعيمة حزب التحالف الوطني ـ إخوة إيطاليا، جورجا ميلوني، في تصريحات الثلاثاء، إنه “وفقا للتقرير الأمني الذي أصدرته وزارة الداخلية أمس عن المقاتلين الأجانب، فإن عدد من وصل منهم بشكل غير قانوني (بين المهاجرين السريين) الى إيطاليا في عام 2017 ارتفع بنسبة 11٪ مقارنة بالعام السابق”. وأضافت ” من الضروري فهم أن من يدعم الأصولية هم أعداؤنا”.

وفي إشارة إلى إمكانية فوز إئتلاف يمين-الوسط في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قالت ميلوني أنه “عندما سنكون في الحكومة سنجعل من الالزامي معرفة مصادر الأموال التي تمول أماكن العبادة والمراكز الثقافية الإسلامية، وكذلك ضمان إلقاء الخطب في المساجد باللغة الإيطالية وإنشاء سجل بأسماء الأئمة”.

وخلصت السياسية اليمينية الى القول إن “كل ما ذكرته يتضمنه مشروع القانون الذي اقترحه حزبي (التحالف الوطني ـ إخوة إيطاليا)، الذي أسقطه الحزب الديمقراطي (الحاكم) في هذه الدورة التشريعية”.