نقابية إيطالية: عدم استقرار إيران لا يساعد الاستثمارات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأت نقابية إيطالية أن عدم الاستقرار في إيران بسبب الإحتجاجات الراهنة، لا يساعد الاستثمارات فيها.

وأضافت نائبة رئيس اتحاد الصناعيين الإيطاليين (كونفيندوستريا)، ليشيا ماتّيولي في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الثلاثاء، أنه “لنفهم ما اذا كانت الازمة ستؤثر على الشركات الايطالية، نحن بحاجة لرؤية كيفية تطور الأمور”، في “الوضع الداخلي الايراني الذي يعتبر حاليا صعبا وحرجا جدا”.

وأضافت ماتّيولي أنه “بعد رفع العقوبات التي كانت مفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي، توجهت شركات إيطالية عديدة الى البلاد وقامت بتوقيع مجموعة من العقود”، والتي “تمرّ بمراحل مختلفة في الوقت الراهن”، مبينة أن “بلدا يعيش وضعا معقداً داخلياً قد يخلق أزمة لهذه الاتفاقيات”.

وخلصت نائبة رئيس (كونفيندوستريا) الى مستدركة “لكن من السابق لأوانه بعض الشيء فهم ما إذا كان كل ذلك سيؤثر على شركاتنا وعلى العقود الموقعة حاليا”، فمن “الواضح أن استقرار دولة ما أساسي للاستثمارات الأجنبية، فالوضع السلمي يساعد الأعمال التجارية”.