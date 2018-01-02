تقرير خاص: الزيت النباتي كوقود

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

هل يمكن استخلاص الطاقة من زيت القلي المستهلك؟ الاجابة: نعم وليس زيت الطهي حصرا، بل حتى من الدهون الحيوانية والنفايات.

الفكرة، التي هي بالفعل حقيقة واقعة، تكمن في معالجة المواد الخام والنفايات ذات المنشأ البيولوجي وتحويلها إلى وقود حيوي عالي الجودة في المصفاة الحيوية التابعة لشركة إيني في مدينة البندقية، وهي الأولى عالميا التي تم تحويلها من مصفاة تكرير تقليدية إلى مصفاة حيوية بإستخدام تقنية (Ecofining) المطّورة في مختبرات إيني بميلانو بالتعاون مع شركة Honeywell-Uop.

وبفضل هذه التقنية المبتكرة، تنتج شركة إيني الديزل الأخضر الذي يضاف إلى وقود الديزل لإنتاج (إيني ديزل +)، وهو وقود يحتوي على عنصر متجدد بنسبة 15٪، وهي نسبة تتخطى بالفعل تلك المستهدفة أوروبيا: 10% موارد متجددة من الوقود المستخدم في النقل بحلول عام 2020 .

ليس هذا فحسب، وقود (إيني ديزل +) يحد بشكل كبير من الانبعاثات الملوثة: حيث يقلص نسبة الهيدروكربونات غير المحترقة وأكسيد الكربون إلى 40٪ ، والجسيمات الخارجة من عوادم السيارات إلى 20٪. وعلاوة على ذلك، وبفضل دورة إنتاج أكثر استدامة، فإنه يساهم، في المتوسط، بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 5٪.

في الوقت الحاضر يتم استخدام زيت النخيل في المصفاة الحيوية بمدينة البندقية، ولكن بوسع تقنية (Ecofining) تحويل الزيت الذي يتم الحصول عليه من الطحالب الدقيقة إلى الديزل الأخضر، كما يجري حاليا في مختبر مدينة جيلا (إقليم صقلية) تجارب لاستخلاصه من الدهون الحيوانية والنفايات ومخلفات الأنشطة التجارية من الزيوت النباتية.

ووقعت شركة (إيني) مع الهيئة الوطنية لجمع ومعالجة الزيوت المستعملة على بروتوكول لحث كل الشركات ذات الصلة بإمداد مصفاة مدينة البندقية الحيوية بمخلفات الزيوت. وبالنظر إلى المستقبل، ومع بدء تشغيل مصفاة تكرير مدينة جيلا في عام 2018، ستبلغ قدرة إيني لمعالجة الزيوت النباتية حوالي مليون طن سنويا، مما يضمن استيعاب الزيوت المستهلكة المتاحة في السوق الوطني، والتي تمّ تقديرها بحوالي 65 ألف طن في عام 2016.

ووفق عمليات حسابية، فإن هذا سوف ينطوي على وفورات محتملة قدرها 3.130 كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون مقابل كل طن من وقود الديزل الحيوي المنتج والمستهلك كوقود، في حين أن كميات المياه التي يمكن توفيرها تقدر بحوالي 1.9 متر مكعب مقابل كل طن من الديزل الحيوي المستخلص من الزيوت النباتية المستهلكة.