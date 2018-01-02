برلماني إيطالي: ندفع أخطاء سياسة أوباما تجاه إيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أرجع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الايطالي المنتهية دورته التشريعية، فابريتسيو تشيكيتّو، ما يجري حاليا في إيران إلى أخطاء ارتكبها الرئيس الامريكي السابق باراك أوباما.

وقال البرلماني الايطالي “للأسف في إيران نحن ندفع ثمن الخطأ المأساوي للرئيس الامريكي السابق حيال قتلى احتجاجات عام 2009، حيث اختار عندئذ أوباما التحالف مع إيران والشيعة، وهذا كانت له تداعيات سلبية للغاية”.

وأضاف في تصريح صحفي “لنقول أن المفاوضات حول النووي الايراني كانت خيارا حكيما، ولكن ليس حكيما كان الإطار السياسي العام: فالتفاوض شيء وإقامة نوعا من التحالف السياسي مع الطرف المقابل هو شيء آخر، وإنعكس ذلك في تعامل أوباما مع إسرائيل”. ولكنه أردف، في إشارة إلى العداء المعلن بين إدارة الرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامب مع السلطات في طهران والذي انتقد أيضا سياسة سلفه أوباما، “مع ذلك، فالسياسة الأمريكية الراهنة لا تزال محل اختبار لأنها تتمايل بطريقة محفوفة بالمخاطر”.

وقال تشيكيتو “تضامننا يذهب إلى الإيرانيين الذين خرجوا إلى الشوارع، كما تضامنا مع المدون الصيني، وو جان، الذي ادانته السلطات في بكين ومع المعارض الروسي أليكسي نافالني. الدافع من أجل الحرية يجب أن يسود دائما، لأنه الأكثر واقعية على المدى الطويل”.