الحرس الرئاسي الليبي: ناقشنا مع روسيا إمكانية رفع حظر السلاح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- اشار رئيس الحرس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني الليبية، نجمي الناكوع إلى إنه جرى في الفترة الماضية النقاش مع روسيا حول مسألة رفع حظر السلاح عن ليبيا، بإعتبار “اننا جهة رسمية، من ضمنها الحرس الرئاسي ومكافحة الارهاب وخفر السواحل”، معلنا في تصريح لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي) أن الجانب الروسي “وعد بالبحث حول هدا الامر”.

وأوضح الناكوع “أننا نسعي دائما لتوحيد المؤسسة العسكرية تكون خارج الامور السياسية بعيدا عن الخلافات”، ملفتا إلى أن أن جولة الاجتماعات التي عقدت في مصر تتوجت بـ”صدور بيان ختامي ووصلنا إلى نقاط لإعادة هيكلية وبناء الجيش على طرق حديثة تحت نظام مدني”.

ونوه الناكوع بأن “الجانب الايطالي قام بدعم كبير لجهاز الحرس الرئاسي منها التدريب في ايطاليا”، حسب قوله.

يشار إلى أن روسيا أبدت غداة زيارة حكومة الوفاق محمد طاهر سيالة إلى موسكو في منتصف الشهر الماضي ، انفتاحا مع طلب المساعدة في تخفيف الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، بعد تقديم طلب إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعقوبات.