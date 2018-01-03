راهبات إيطاليات يدعون لتطبيق توجيهات البابا بشأن المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعت راهبات إيطاليات الى اتباع التوجيهات التي خطّها البابا لمساعدة المهاجرين.

وقالت رهبنة السكالابريات التي تعنى منذ تأسيسها على يد القديس جوفانّي باتيستا سكالابريني عام 1895 بالخدمة الراعوية للمهاجرين، إن “أوروبا مسؤولة عن صرخة الإستغاثة التي تأتي من أفريقيا”، وقد “حان الوقت للالتزام وفقا للخطوات التي اقترحها البابا في رسالة اليوم العالمي للسلام”، وهي “استقبال المهاجرين واللاجئين وحمايتهم ودعمهم وإدماجهم”.

وأعربت الرهبنة وفق ما ذكرت مستشارتها العامة، الأخت إترا موديكا لإذاعة الفاتيكان، عن “امتنان خاص للبابا”، موضحة أن “كلمات البابا مثلت دعما كبيرا لنا، وتأكيدا للكاريزما التي تعمل بها رهبنتنا، وحافزا لإعادة النظر بما تقوم به أساسا لتجديد وتحسين عملها”.

وتابعت “نحن مستمرون في حرمان المهاجرين والدول التي ينتمون إليها من حقوقهم، وكذلك اللاجئين جراء الحروب والاضطهاد بمختلف مستوياتها، من خلال بيع قنابلنا وأسلحتنا لهم”، حيث “نحرمهم الحق في التعليم والعمل والسكن وحق الأسر أيضا”، لذا فـ”نحن مسؤولون في هذا الصدد”.

وخلصت الأخت موديكا الى القول إن “كل فرد منا وكل مواطن، من خلال مقاومتنا وإنغلاقنا، نمنع ونحرم ونسرق ونحول دون تمتع المهاجرين بما يحق لهم”، وأن “نداءنا هذا ينبع أيضا من فحص الضمير الذي علينا أن نُخضع له أنفسنا كمواطنين”.