موغيريني تزور كوبا لتعزيز الحوار السياسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تقوم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، بزيارة اليوم وغداً إلى كوبا لتعزيز الحوار السياسي مع هذا البلد.

وتهدف الزيارة، حسب البيان الصادر عن المفوضية اليوم، إلى “إعادة التأكيد على العلاقة القوية” بين الطرفين.

وستجتمع المسؤولة الأوروبية مع كبار المسؤولين في كوبا خاصة وزير الخارجية برونو رودرينغز باربلا، لبحث آليات تطوير اتفاق الحوار السياسي، الذي دخل حيز التنفيذ المؤقت بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي.

وكان هذا الاتفاق قد وضع إطاراً قانونياً جديداً للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكوبا بعد عقود من الفتور.

ووصف الاتحاد الأوروبي هذا الاتفاق بـ”التاريخي” بوصفه أول اتفاق بين بروكسل وهافانا، ويتوقع أيضاً “تعزيز التعاون والعمل في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك داخل مختلف المحافل الدولية”، وفق بيان المفوضية.