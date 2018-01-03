سياسي إيطالي: نواجه خطر التطرف الديني ويلزمنا حل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال سياسي إيطالي إن بلادنا تواجه خطر التطرف الديني بشكل كبير ويلزمنا حل لذلك، تعليقا على تقرير وزارة الداخلية الإيطالية عن المقاتلين الأجانب.

وكان تقريرا أصدرته وزارة الداخلية الإيطالية أمس الأول عن المقاتلين الأجانب، أشار الى أن عدد من وصل من المقاتلين الأجانب بشكل غير قانوني (بين المهاجرين السريين) الى إيطاليا في عام 2017 قد ارتفع بنسبة 11٪ مقارنة بالعام السابق”، 2016.

وأضاف سكرتير حزب المسحيين الديمقراطيين المتحدين، ماريو تاسّوني أن “التقرير الأمني لوزارة الداخلية يثير القلق”، وبشكل خاص “فيما يتعلق بزيادة المقاتلين الأجانب الذين دخلوا سرا إلى بلادنا”، وأردف “إننا أمام خطر تحوّل إيطاليا الى الإسلام، الذي يرتبط مع الإرهاب في بعض النواحي”، لذا فـ”من مهمة السياسة أن تقدم إجابات على مخاوف المواطنين”.

وخلص تاسّوني الى القول إن “هناك حاجة لاتخاذ تدابير فعالة لمكافحة ظواهر الهجرة الكثيفة والانحرافات بسبب التطرف الديني”، مبينا أنه “خلال الدورة التشريعية القادمة سنقوم بدورنا للمساهمة في إيجاد حل سريع لهذه المسألة”.