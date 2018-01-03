بلجيكا: عاصفة تسبب أضراراً مادية كبيرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – لا تزال مختلف مناطق البلاد تتعرض منذ ليل أمس لرياح عاتية وأمطار غزيرة تحت تأثير العاصفة اليانور (Eleanor).

وقد سجلت سرعة الرياح ما بين 110 إلى 120 كم/ساعة، ما أدى إلى تقطع أسلاك كهربائية وسقوط العديد من الأشجار على جوانب الطرقات وبعض المنازل في المناطق الرعوية، في حين انه “لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية”، حسب مصادر الشرطة البلجيكية.

كما تم تسجيل ارتفاع منسوب المياه في كافة الأنهار والقنوات المائية شمال وجنوب البلاد.

وكان المعهد الملكي للارصاد الجوي قد وجه إنذاراً لكافة الإدارات البلدية في البلاد لتوخي الحذر وإقفال كافة الحدائق والغابات أمام حركة المارة.

وتسببت العاصفة أيضاً باضطرابات في حركة المرور في المدن وبأضرار كبيرة في العديد من المنازل ما استدعى تدخل عناصر الإطفاء والحماية المدنية.

وأشار المعهد الملكي إلى أن سرعة الرياح ستخف تدريجياً اعتباراً من بعد ظهر اليوم، نظراً لانحسار العاصفة وتوجهها نحو الأراضي الفرنسية.