الائتلاف الوطني السوري: أثر إيجابي على المنطقة لـ”ثورة” شعب إيران ضد الدكتاتورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

استانبول- رأى رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض رياض سيف، أن “نجاح الشعب الإيراني في تحقيق مطالبه، من خلال ثورته ضد الديكتاتورية التي يمارسها نظام الملالي، سيكون له أثر إيجابي على الوضع في سورية ومعظم دول المنطقة”.

وأشار سيف في تصريح للدائرة الإعلامية للائتلاف الأربعاء إلى أن “تغيير النظام الإيراني المجرم الداعم الأول للميليشيات الطائفية في المنطقة، سيساعد على إرساء الأمن وإحلال الاستقرار والسلام في كل من سورية والعراق واليمن ولبنان”.

واعتبر رئيس الائتلاف المعارض للنظام في دمشق أن “الهتافات التي يرددها الشارع الإيراني، تعكس بشكل مباشر ممارسات النظام الإيراني، في التعدي على الحقوق والحريات العامة بما يتنافى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى دعم فرق الموت في البلدان الأخرى كالميليشيات الطائفية في سورية، وميليشيات الحشد الشعبي في العراق، وميليشيات حزب الله في لبنان، وميليشيات الحوثي في اليمن”.

وحسب رئيس الائتلاف الوطني، فإن “احتلال الميليشيات الطائفية التابعة للنظام الإيراني، للأراضي السورية، لن يدوم طويلاً”، ودعا “قوى الثورة السورية للتماسك والتعاضد من أجل العودة في الثورة السورية إلى أوجها من جديد، وطرد جميع تلك الميليشيات الطائفية من الأراضي السورية”.