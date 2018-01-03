وزير الخارجية الايطالي يزور النيجر والسنغال وغينيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي انجيلينو الفانو “إن بلدان أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى تمثل أولوية بالنسبة للسياسة الخارجية الإيطالية”، لهذا “قررت أن تكون المهمة الأولى لعام 2018 في منطقة غرب أفريقيا والساحل لزيارة النيجر والسنغال وغينيا”.

وذكّر الوزير ألفانو في تصريحات الأربعاء، بأنه “أقمنا مع افريقيا شراكة متكافئة فى جميع المجالات، من التعاون لأجل التنمية الى مجال الامن، مرورا بالاستثمارات وادارة الهجرة”. وأشار الى أن “هذا النهج الجديد، الذي أطلق بشكل عام في المؤتمر الإيطالي الأفريقي في أيار/مايو 2016، تحقق في هذه البلدان الثلاثة من خلال أشكال واضحة وملموسة”.

ووفقا لوزارة الخارجية، فإن المحطة الأولى للزيارة التي تبدأ اليوم الاربعاء وتستمر إلى الجمعة، هي النيجر تليها السنغال وغينيا، حيث يجري رئيس الدبلوماسية الإيطالية محادثات مع السلطات المحلية ويزور بعض مشروعات هيئة التعاون الايطالية التابعة لوزارة الخارجية.