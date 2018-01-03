ليبيا: الوطنية للنفط تدعو للتحقيق بحادثة اعتراض طائرة مجهولة لمروحية شركة مليته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أنها راسلت “كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من اجراءات عاجلة للتحقيق في حادثة اعتراض طائرة مجهولة الهوية لمروحية كانت تقل موظفي شركة مليته للنفط والغاز، القادمين من منصة صبراته البحرية لمطار معيتيقة”.

وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان بأنها تلقت كتابا عن هذه الحادثة من شركة مليته للنفط والغاز بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر، منوهة بـ”خطورة الموقف والذي كاد أن ينتهي بكارثة اصطدام مباشر بين الطائرتين مما أثار حالة من الفزع والخوف لدى العاملين وطاقم الطائرة”.

وأضافت “انطلاقا من حرص المؤسسة الوطنية للنفط على سلامة موظفيها الذين لم يزدهر الإنتاج إلا بفضل الله ثم بتظافر جهودهم، قامت المؤسسة الوطنية للنفط فور تلقي الخبر بمراسلة كافة الجهات المعنية بهذا الأمر لاتخاذ ما يلزم من اجراءات عاجلة للتحقيق في الحادث و لاتخاذ ما يلزم لضمان عدم تكرار مثل هذه الخروقات الخطيرة والمروعة في أي وقت”.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط على أنها ستكون على “اتصال بكافة الجهات المعنية للتأكد من تطبيق كافة اجراءات السلامة الجوية وذلك لضمان سلامة كافة موظفيها والتي تعتبرهم العنصر الأهم في العملية الإنتاجية”.