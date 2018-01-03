إيطاليا: اختفاء مجوهرات لمجموعة آل ثاني الفنية بمعرض الكنوز الهندية-المغولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

البندقية- أعلنت السلطات الايطالية الاربعاء عن اختفاء بعض المجوهرات من معرض “كنوز المغول والمهراجا” من مقتنيات مجموعة آل ثاني القطرية الفنية، في اليوم الاخير للمعرض الذي استضافه قصر (دوكالي) بمدينة البندقية منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

وتلقت شرطة المدينة بلاغا عن حادثة السرقة بعد ملاحظة أحد المسؤولين عن أمن المعرض إختفاء بعض المجوهرات داخل إحدى الصناديق الزجاجية بالمعرض. وحسب مصادر إعلامية محلية، فإن المجوهرات المسروقة ليست ضمن تلك “الابرز” من مقتنيات مجموعة آل ثاني المعروضة، والتي يبلغ عددها أكثر من 270 قطعة نادرة من تراث المغول والمهراجا في الفترة بين القرن السادس عشر والقرن العشرين

وصدرت تصريحات لرئيس شرطة مدينة البندقية فيتو غاغلياردي، دعا خلالها للتأكد من “ضرورة معرفة ما الذي لم يعمل بصورة صحيحة” داخل المعرض من الناحية الأمنية، مشيرا إلى أنه “تم فتح الوعاء الزجاجي للمجوهرات وكأنه صندوق عادي، في حين أن جهاز الانذار إنطلق متأخرا”.