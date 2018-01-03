إيطاليا تحدد أولويات رئاستها الدورية لمنظمة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو أن “تعزيز التعددية باعتبارها وسيلة لإحياء (روح هلسنكي)”، في اشارة إلى اتفاقية عام 1975 التي أحدثت إنفراجا بين شرق وغرب أوروبا، إضافة إلى “تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتعاون، هي أولويات الرئاسة الإيطالية” الدورية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هذا العام 2018

وتحت شعار (الحوار والوعي والمسؤولية)، تعهدت الرئاسة الإيطالية للمنظمة بتبني منهجا “انفتاحيا وشفافيا وشاملا”، ورأت في مذكرة لوزارة الخارجية بهذه المناسبة أن “التحديات المشتركة تتطلب حلولا مشتركة”، معلنة “السعي لإحياء (روح هلسنكي) دون الحنين إلى الماضي، بل لنؤكد مرة أخرى التصميم الذي كفّل الحوار حتى في أشد سنوات الحرب الباردة”. واضافت أن “الرئاسة الايطالية ستحاول توجيه كل جهود منظمة الامن والتعاون فى اوروبا للتغلب على الانقسامات بين الدول الاعضاء ”

وتشجع الرئاسة الايطالية الحالية “الدول الأعضاء في المنظمة على إبداء الإرادة السياسية في التصدي للتحديات الأمنية المشتركة”، منوهة بأن “منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي منظمة حققت دائما نتائج ملموسة عندما تعاونت جميع الدول الأعضاء بصورة بناءة وبروح حقيقية من المسؤولية المشتركة “.

واشارت الرئاسة الدورية الايطالية إلى أن “الأزمة في أوكرانيا وضعت في موضع الشك المبادئ التي تقوم عليها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا”، مؤكدة بهذا الصدد أن “إيطاليا ستواصل دعم جميع جهود المنظمة من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، وتحث جميع الأطراف على تنفيذ كامل لاتفاقات مينسك”.

وأعلن ألفانو أن “الرئاسة الايطالية ستواصل العمل، تحت مظلة منظمة الأمن والتعاون، بغية التصدي بفعالية أكبر للتحديات والفرص القادمة من منطقة المتوسط”، مشيرا إلى أن “البعد المتوسطي يعد مكملا وليس بديلا للبعد الاوروأسيوي للمنظمة”. وأضاف في إشارة إلى أزمة الهجرة، “نقترح مواجهة هذا التحدي ليس فقط من المنظو الامني ولكن أيضا بالتصدي لمواقف التعصب والتمييز، بتعزيز التعددية والمشاركة والحوار بين الثقافات والأديان، الذي يشكل ركيزة السلام والأمن “.

وقال رئيس الدبلوماسية الايطالية، الذي سيعرض في 11 كانون الثاني/ينايرالجاري أولويات رئاسة بلاده أمام المجلس الدائم للمنظمة “نحن على قناعة بأن احترام الحقوق الأساسية وحرية جميع الأفراد هو شرط مسبق لسلام دائم وأمن وتنمية مستدامة. وفي هذا الخصوص، فإن دور المؤسسات المستقلة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يكتسب قيمة مضافة بالغة الاهمية”.

