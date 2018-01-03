الحكومة الايطالية تنفي وجود ضرائب على استخدام الاكياس الصديقة للبيئة بالاسواق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفت الحكومة الايطالية وجود “ضريبة خفية” على الشعب ضمن مرسوم يقضي منذ بداية العام الجديد، بحظر استخدام الاكياس البلاستيكية واستبدالها بأكياس قابلة للتحلل، يدفع ثمنها المواطن لنقل وتعبئة الاسماك والخضار واللحوم عند شرائها من الاسواق والمجمعات الاستهلاكية.

وقدر تقرير نشره مرصد (رابطة الشركات المنتجة للأكياس الحيوية) العبء الإضافي على الأسرة بين 4.17 و 12.51 يورو، سوف تضطر كل عائلة إضافته هذا العام عند شراء المواد الغذائية في محلات السوبر ماركت.

وفي المسح الذي أجراه المرصد على مجموعة من المجمعات الاستهلاكية الكبرى، فإن تكلفة كل كيس صديق للبيئة تتراوح ما بين 0.01-0.03 يورو، ويستخدم كل مواطن في المتوسط حوالي 150 كيسا، ضمن مجموع حوالي عشرة مليارات كيس يتم تداولها على المستوى الوطني على مدار العام.

ووفق بيانات العام الماضي، فإن الأسر الإيطالية تذهب للتسوق، في المتوسط، 139 مرة في العام، تستخدم في كل تسوق ثلاثة أكياس للخضر والفاكهة، أي ما يعادل استهلاكا سنويا لكل أسرة يصل إلى 417 كيسا، بتكلفة إجمالية تتراوح بين 4،17 – 12،51 يورو.