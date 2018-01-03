الإتحاد الأوروبي يرفض مصادقة الكنيست المبدئية على قانون الإعدام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- سارع الإتحاد الأوروبي إلى تأكيد رفضه لعقوبة الإعدام بعد وقت قصير من مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين نفذوا هجمات ادت إلى قتل إسرائيليين.

وقال مكتب الإتحاد الأوروبي في إسرائيل “تتنافى عقوبة الإعدام مع الكرامة الإنسانية”، مشيرا إلى أن الإعدام “يرتكز على المعاملة اللاإنسانية والمهينة، ولم يثبت له أي تأثير رادع ويسمح لأخطاء قضائية أن تصبح لا رجعة فيها وقاتلة”.

وكان الكنيست صادق بالقراءة الأولى على مشروع القانون بأغلبية 52 عضوا، مقابل معارضة 49.

وبادر وزير الدفاع الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان إلى طرح مشروع القانون وايده في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي صوت لصالحه.

وقال نتنياهو “في حالات خطيرة جدا، فإن من يذبح ويضحك، يجب ان يتم إعدامه والا يزج به في السجن ليقضي بقية حياته هناك”.

ورحب ليبرمان بتصويت الكنيست وقال هذا “يوم مهم لقدرة الردع الإسرائيلية ومحاربة الإرهاب“. وأضاف “لن يهدأ لي بال حتى يصادق الكنيست على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة”.