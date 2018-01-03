وزيرة إيطالية سابقة: من مصلحة أوروبا دعم قوى التغيير الايجابية في إيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- في تعليق على الاحتجاجات في إيران، رأت وزيرة الخارجية السابقة، إيما بونينو إن “مصلحة أوروبا وإيطاليا تكمن في المراقبة، بكل الوسائل، ودعم القوى الإيجابية للتغيير في إيران”، واصفة الاتفاق النووي مع الغرب بأنه “جزءا أساسيا” ينسب إلى تلك القوى الايجابية.

وقالت بونينو، أحد القادة المخضرمين للحزب الراديكالي الايطالي، إن “مستوى القمع والعنف ضد المتظاهرين العزل في إيران غير مقبول، ولا يمكن تبريره”.

وأردفت “مقتل 23 شخصا، بمن فيهم طفل يبلغ من العمر 11 عاما، وأكثر من 450 معتقلا بصورة تعسفية، لا تبررها أية متطلبات سيادة الدولة”. وقالت “على المجتمع الدولي مساءلة الحكومة الإيرانية وجهازها الأمني” بشأن أعمال العنف، منوهة بأنه بوسع طلب الولايات المتحدة عرض هذه المسألة أمام مجلس الأمن الدولي أن يكون “فرصة للقيام بذلك، كما ينبغي التعامل بنفس الاسلوب مع كل دولة عضو في الامم المتحدة، ولا سيما فيما يتعلق بمعاملة المعتقلين وشفافية أية محاكمات مفترضة بحقهم”.