سفير إسرائيل لدى إيطاليا: إيران العامل الرئيسي المزعزع للاستقرار بالمنطقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف السفير الاسرائيلي لدى إيطاليا، أوفر ساكس إيران بـ”العامل الرئيسي المزعزع للاستقرار في منطقتنا”. وأضاف في مقابلة نشرتها صحيفة إيطالية الخميس، “منذ سنوات، إيران تعمل على إنشاء ممر يربط طهران مع بيروت، وذلك من خلال تمويل المنظمات الإرهابية ودعم الميليشيات المسلحة العاملة على الأراضي السورية واللبنانية”. وأردف “هذا مدعاة قلق عميق بالنسبة لنا وللمملكة العربية السعودية ”

وبشأن الصراع مع الفلسطينيين، قال ساكس “الاولوية لا تزال تحقيق اتفاق سلام حقيقي مع الفلسطينيين ومع الدول العربية”، وزاد “سنقدم انفسنا لهذه المفاوضات بطرح جميع الخيارات على الطاولة ودون وضع شروط مسبقة”، معربا عن الأمل بأن “تستأنف المفاوضات المباشرة في أقرب وقت ممكن لأنها توقفت لفترة طويلة جدا”.

وأشار الدبلوماسي الاسرائيلي إلى أن “إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب لا تعمل فقط مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس محمود عباس” لإعادة إطلاق عملية السلام، “ولكن أيضا مع زعماء آخرين في المنطقة. أعتقد أن هذا هو النهج الصحيح، لأننا بحاجة إلى انضمام المنطقة بأسرها إلى هذه العملية”.

وفيما يتعلق برفض إيطاليا في تصويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إعتراف الولايات المتحدة الامريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل، قال “من الطبيعي اختلاف الأصدقاء في بعض الأحيان، فيمكننا أن نتفق أو لا نتفق على شيء”.