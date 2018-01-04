وزير خارجية إيطاليا يفتتح سفارة بلاده في النيجر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن الوزير أنجيلينو ألفانو في اليوم الأول من مهمته الأفريقية، التقى أمس في العاصمة نيامي، نظيره النيجري إبراهيم ياكوبا.

وذكر بيان لمقر وزارة الخارجية الايطالية، قصر (فارنيزينا) ألفانو افتتح أول سفارة لبلاده في النيجر وعيّن سفيرا شابا في عاصمتها نيامي”، مشيرا الى أن وزير الشؤون الخارجية قد وصل اليوم الى محطته الثانية، وهي السنغال، التي وصفها بأنها “بلد غني بالإمكانيات يستثمر كثيرا في مجال التعليم”، والذي ” سنضيف الى جانب برنامجنا للتعاون فيه، برنامجا ثقافيا، من خلال إعادة فتح المعهد الإيطالي للثقافة”.

وفي معرض تذكيره بالتزام إيطاليا بمسألة المهاجرين، وتعزيز حضورها الدبلوماسي بإعادة فتح سفارتها في ليبيا، وفتح سفارات جديدة في النيجر وغينيا وبوركينا فاسو، وإلى جانب زيادة مساعدات هيئة التعاون لأفريقيا، من 140 مليون يورو في عام 2016 إلى 180 مليون عام 2017، أكد ألفانو أنه “لا يمكن أن يكون هناك أمن بدون تنمية”.

وأضاف أن “من الضروري بالنسبة لكثير من الدول الافريقية ان يتوافق النمو السكاني مع فرص عمل ملائمة”، وأن “يظل التعليم والثقافة افضل حلفائنا لدعم التنمية واحتواء تدفقات الهجرة”.

وخلص ألفانو الى القول “إن المحطة الاخيرة للرحلة ستكون في غينيا، إحدى الدول المصدر لتدفقات الهجرة”، وحيث “أرسلت سفيرا شابا لفتح سفارتنا واعادة اطلاق التعاون الاقتصادي”، لان أفريقيا قارة فرص أيضا”.