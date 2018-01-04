المفوضية الأوروبية تأمل استمرار علاقات الشراكة مع تركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت المفوضية عن أملها أن تستمر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في التقدم على أساس الشراكة لمواجهة التحديات المشتركة.

ويأتي هذا الموقف في وقت يستعد فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لزيارة فرنسا يوم غد حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وترى المفوضية أن هذه الزيارة تندرج في سياق العلاقات بين الاتحاد بدوله ومؤسساته وبين الشريك التركي. وأعلنت المتحدثة بإسم الجهاز التنفيذي الاوروبي أن “المفوضية تتعامل مع تركيا في عدة ملفات، وسنواصل تنفيذ ما علينا من التزامات في إطار الاتفاق الثنائي حول الهجرة”. وأكدت مينا أندريفا أن الاتحاد الأوروبي يتوقع أن يسلك الطرف التركي الطريق نفسها.

أما بشأن المخاوف من تراجع الحريات وحقوق الإنسان على الجانب التركي، أشارت أندريفا إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يتردد، كما كان يفعل دائماً، في تذكير أنقرة بالقيم الأوروبية، فـ”تركيا ابتعدت عن الاتحاد الأوروبي وهذا ما لم نكن نريده أو نتمناه”، على حد قولها.

وذكرّت بأن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، يتواصل بشكل مستمر مع الرئيس التركي بهدف دفع أنقرة للاقتراب مجدداً من الاتحاد في إطار الشراكة التي تربط بينهما.

هذا وكان عام 2017 قد شهد توتراً متصاعداً في العلاقات بين أنقرة والعواصم الأوروبية، قبل أن يبعث أردوغان، في الأيام الأخيرة من العام، بإشارات إيجابية نحو أوروبا، فقد أعلن أن لا مشكلة لديه مع العديد من الدول وأنه سيزور باريس في الخامس من شهر كانون الثاني/يناير الجاري.