ألفانو: النيجر حليف استراتيجي في أفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو إن “الزيارة إلى نيامي تأتي لتتوج سنة مكثفة من اجتماعات بأعلى المستويات بين إيطاليا والنيجر”، والتي “أدت إلى توثيق العلاقات بين بلدينا”، لـ”تصبح النيجر الآن حليفا استراتيجيا في إطار سياستنا الخارجية مع أفريقيا”.

وذكر موقع وزارة الخارجية الايطالية، عن الوزير ألفانو قوله، إن “إيطاليا افتتحت السفارة في نيامي، وسرعان ما سنعزز علاقات التعاون في مجال الأمن، مع إيلاء اهتمام خاص لتدريب ودعم قوات النيجر من أجل فرض السيطرة على ترابها الوطني ومحاربة الاتجار غير المشروع، بدءا بتهريب البشر”.

وأضاف ألفانو أن “إيطاليا خصصت للنيجر عام 2017، 40٪ من موارد صندوق دعم أفريقيا”، مما “أسهم بمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة”، وأن “بيانات المنظمة الدولية للهجرة، تظهر في الواقع انخفاضا واضحا في عدد المهاجرين القادمين من النيجر إلى ليبيا، وزيادة في العودة الطوعية للمهاجرين من النيجر إلى بلدانهم الأصلية”.

هذا وقد أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، خلال مهمته في نيامي أمس، محادثات مع رئيس جمهورية النيجر وكل من وزراء الشؤون الخارجية والدفاع والزراعة والبيئة والمالية والتخطيط. كما افتتح الوزير ألفانو السفارة الإيطالية في نيامي وزار مراكز المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.