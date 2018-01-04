مرصد: العمل الإعلامي في سورية من سيء إلى أسوأ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال مرصد سوري حقوقي إن العمل الإعلامي في البلاد “يسير من سيئ إلى أسوأ”، في ظل “عدم رعاية واهتمام الكثير من المنظمات الإعلامية الدولية لما يحصل في سورية، وتراجع التغطية الإعلامية بشكل كبير في السنة الأخيرة. وقال إنه “وثّق مقتل 42 إعلامياً على يد الجهات الرئيسة الفاعلة في سورية”، منبّهاً أن النظام السوري “يتصدر بقية الجهات بقتله 17 منهم، تلاه تنظيم داعش بـ 10، فيما قتلت القوات الروسية 4”.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، المحسوبة على المعارضة، في تقرير خاص عن (الانتهاكات بحق الإعلاميين) من قبل جميع أطراف النزاع في سورية خلال العام 2017، إن “47 من الكوادر الإعلامية أصيب عام 2017 في سورية، 29 منهم على يد قوات النظام السوري، وسجّل 93 حالة ما بين اعتقال أو خطف وإفراج، كانت هيئة تحرير الشام مسؤولة عن العدد الأكبر منها بـ 19 حالة اعتقال أفرجت عن 18 منها، تلتها قوات الإدارة الذاتية الكردية بـ 11 حالة أفرجت عن 10 منها، فيما كانت فصائل في المعارضة المسلحة مسؤولة عن 10 حالات اعتقال أفرجت عن 9 منها. كما سجّل اعتقال قوات النظام السوري 6 من الكوادر الإعلامية في عام 2017 بينهم سيدتان”.

وبحسب التقرير، فقد شَهِدَ عام 2017، “3 حوادث اعتداء على مكاتب إعلامية، جميعها على يد النظام السوري، ووثّق أبرز الانتهاكات بحق الكوادر الإعلامية في كانون الأول/ديسمبر 2017، حيث سجل مقتل إعلامييَن اثنين، أحدهما على يد تنظيم داعش والآخر على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها”.

وقال فضل عبد الغني، مدير الشبكة “تبرز للعمل الإعلامي في سورية أهمية خاصة لأنه في كثير من الأحيان يكشف خيطاً من الجرائم المتنوعة التي تحدث يومياً، ومن هذا المنطلق فإننا نسجل في معظم تقاريرنا الشهرية الخاصة بالإعلاميين انتهاكات من أطراف متحاربة فيما بينها”.

وأشار التقرير إلى ضرورة “التحرك الجاد والسريع لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من العمل الإعلامي في سورية”، وأكد على “ضرورة احترام حرية العمل الإعلامي، والعمل على ضمان سلامة العاملين فيه، وإعطائهم رعاية خاصة”. كما أوصى لجنة التحقيق الدولية بـ”إجراء تحقيقات في استهداف الإعلاميين بشكل خاص”، ومجلس الأمن بـ”المساهمة في مكافحة سياسة الإفلات من العقاب عبر إحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية”. كما أوصى التقرير المؤسسات الإعلامية العربية والدولية بـ”ضرورة مناصرة زملائهم الإعلاميين عبر نشر تقارير دورية تسلط الضوء على معاناتهم اليومية وتخلد تضحياتهم”.