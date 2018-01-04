حماس تدرس مشاركة اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قالت حركة (حماس) إنها تدرس دعوة رسمية تلقتها من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون لحضور اجتماع المجلس في مدينة رام الله تحت عنوان “القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية”.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة ورئيس مكتب العلاقات الوطنية، حسام بدران “تلقينا في حركة حماس دعوة رسمية من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني لحضور الاجتماع الدوري الثامن والعشرين للمجلس المركزي الفلسطيني الذي يعقد في مدينة رام الله تحت عنوان: القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية”.

وأضاف في تصريح ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “إننا إذ نقدر هذه الدعوة لنؤكد حرصنا على دعم كل جهد جمعي ينصب في خدمة القضية الفلسطينية والدفاع عنها، وسندرس المشاركة في هذا الاجتماع وسنعلن القرار النهائي بعد انتهاء المشاورات”.

وتابع بدران “نجدد التأكيد أن حماس ستعمل مع الفصائل والقوى الفلسطينية كافة على التصدي للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية على كل صعيد، ونرى ضرورة العمل ضمن إجراءات حقيقية تعيد الاعتبار للعمل الوطني الفلسطيني وتوفر له آليات تفعيل تقود لتعزيز الشراكة الوطنية”.

وكان الزعنون قال ان حركتي حماس والجهاد الإسلامي قد استلمتا دعوات رسمية للمشاركة في اعمال دورة المركزي الفلسطيني الذي ينعقد في الرابع عشر من الشهر الجاري تحت اسم: “القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين”.

وأكد الزعنون ان “التحضيرات شارفت على نهايتها، حيث استكمل توجيه الدعوات لأعضاء المجلس المركزي داخل الوطن وخارجه”، مشددا على ان “هذه الدورة تكتسب أهمية بالغة بحكم القضايا المصيرية التي ستناقشها، حيث ستشكل منعطفا مهما في مسيرة العمل الوطني الفلسطيني سواء على صعيد بناء الاستراتيجية والشراكة الوطنية، وإعادة النظر في المرحلة السابقة بكافة جوانبها، طالما أن اسرائيل اختارت العدوان ورفض الاعتراف بحقوقنا وبدولتنا بعاصمتها القدس، فمن حقنا نحن إعادة النظر، واختيار ما يحقق أهدافنا الوطنية المشروعة”.

وأكد الزعنون أن “المرحلة دقيقة جدا وتتعاظم فيها التحديات والاخطار، الامر الذي يتطلب منا جميعاً رصّ الصفوف وتوحيد الطاقات للتصدي بكل ثبات وقدرة لجرائم وإرهاب الاحتلال الغاصب ومن يسانده، والخروج من دورة القدس بقرارات تحمي حقوقنا الوطنية في إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى دياره”.

وأهاب الزعنون “بالأخوة في حركتي حماس والجهاد الإسلامي تلبية دعوة الوطن ودعوة القدس للمشاركة في دورة القدس لمواجهة القرار الامريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وقرار الكنيست الإسرائيلي بإسقاط مدينة القدس المحتلة من قضايا الوضع النهائي، وقرار حزب الليكود المتطرف بفرض السيادة الاسرائيلية على المستوطنات في أراضي دولة فلسطين المحتلة، وتصاعد الإرهاب والعدوان الإسرائيلي ضد شعبنا وارضنا”.