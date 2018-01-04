وزير الخارجية الإيطالي: نسعى لتعزيز الشراكة مع السنغال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنجيلينو ألفانو إن بلاده تسعى الى تعزيز الشراكة مع السنغال.

وفي تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي، تعليقا على إجتماعه في العاصمة داكار الخميس، بنظيره السنغالي صديقي كابا، أضاف الوزير ألفانو، “إننا نعمل معا لتعزيز الشراكة بين إيطاليا والسنغال في مجالات التنمية والعدالة وإدارة تدفقات الهجرة والتجارة”.

وكانت زيارة رئيس الدبلوماسية الإيطالية لأفريقيا قد بدأت في عاصمة النيجر، نيامي أمس، التي أجرى فيها محادثات مع رئيس الجمهورية محمدو إيسوفو وكل من وزراء الشؤون الخارجية والدفاع والزراعة والبيئة والمالية والتخطيط. كما افتتح الوزير ألفانو السفارة الإيطالية في نيامي وزار مراكز المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.