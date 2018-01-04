دعوة إيطالية لأوروبا، شريك إيران في الاتفاق النووي، بإسماع صوتها في طهران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الايطالي، فابريتسيو شيكّيتو أن “على أوروبا مساءلة السلطات الايرانية بشأن القتلى والمعتقلين والقمع القائم الآن” بحق المتظاهرين.

ونوه البرلماني الايطالي في تصريح صحفي الخميس بأن عدم قيام أوروبا بذلك من شأنه “النيل من مصداقيتها”.

وكانت وزيرة الخارجية الايطالية السابقة، إيما بونيو قد وجهت دعوة مماثلة للاتحاد الاوروبي. وقالت، في تصريح صحفي نشره موقع (الراديكاليون الإيطاليون) “في هذا الإطار من عدم اليقين والخطر على كامل المنطقة، من المهم لأوروبا أن تعلن موقفا واضحا حيال هذه الأزمة”. وأردفت “بصفة الاتحاد الاوروبي مروجا وشريكا في الاتفاق النووي، فعليه أن يرفع بصوته لكي يوصل نداء إلى النظام في طهران يدعوه للاستماع، بدلا من القمع، لأصوات الاستياء المرتفعة من المناطق الريفية والبعيدة عن مركز السلطة ومن الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمهملة”.

كما رأت بونينو أنه “إذا أرادت أوروبا مواصلة دعم مسار الإصلاح الهش، ولكن الضروري، في إيران، الذي أثمر عنه الاتفاق النووي، فليس هذا هو الوقت المناسب لترك الساحة أمام دعاة ‘تغيير النظام’. بل بالاحرى مطالبة الرئيس روحاني وسلطته التنفيذية ببذل مزيد من الجهد لوضع حد لعدم المساواة ومحاربة الفساد وإطلاق برنامج إصلاح اقتصادي حقيقي وجعل الحكومة أكثر مسؤولية والمجتمع أكثر انفتاحا وشمولية”.