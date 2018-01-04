مصادر بالمعارضة السورية: النظام يسعى لتشكيل “منطقة بشرية عازلة” حول العاصمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت مصادر في فصائل المعارضة السورية المسلحة إن النظام يعمل على “تشكيل منطقة بشرية-جغرافية عازلة للعاصمة”، بمساعدة “إيرانية مباشرة” لـ”صناعة حاجز صد بشري على حدود دمشق، وهم أهالي القرى والبلدات التي أُجبرت على المصالحة مع النظام أو خضعت لهدنة إلزامية، ومن بينها بلدات الكسوة وكناكر وخان الشيح وبيت تيما وبيت سابر وكفر حور وغيرها”.

وتسعى قوات النظام لفرض هدنة على بلدة بيت جن، التي يستعد حزب الله لدخولها والسيطرة عليها بعد أن أُخرج مقاتلو الفصائل المسلحة منها عبر اتفاق هدنة إلزامي.

وتأتي الهدنة، ثم السيطرة على بيت جن ضمن “الأهداف الاستراتيجية لإيران وميليشيات حزب الله”، حسب مصادر المعارضة، حيث تعتبر البلدة منطقة نقطة وصل بين الحدود اللبنانية والسورية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعتبر آخر معاقل الفصائل في ريف دمشق الغربي.

وفي جنوب دمشق، عمل النظام السوري على “تطويع المعاقل الأخيرة لفصائل المعارضة السورية المسلحة، من خلال استدراج لجان المصالحة للعمل معه، وإقناع شباب المنطقة بالانضمام لقوات النظام مقابل إعفاءات وإغراءات مختلفة”.

ورفضت فصائل المعارضة العاملة في جنوب دمشق عمل لجان المصالحة، بعد أن اكتشفت هذه الفصائل وجود “اتفاقيات جانبية” بين بعض أعضاء لجان المصالحة وبين قوات النظام لا تصب بمصلحة المعارضة المسلحة، وتشجع الشبان في المنطقة على “تسوية أوضاعهم والالتحاق بقوات النظام السوري العسكرية”.

واعتبرت الفصائل المسلحة أن دور لجان المصالحة “تجاوز القيم الوطنية والثورية والأخلاقية والدينية”، واتهمت هذه اللجان بأنها “تزرع في عقول الشباب أفكاراً عن كرم وإنسانية جيش النظام وقدرته على استيعابهم ضمن صفوفه”.

وبرفض الفصائل عمل لجان المصالحة في جنوب دمشق، تنعدم إمكانية التهدئة أو الهدنة مع قوات النظام، ولو على المدى المنظور، وهذا من شأنها زيادة التصعيد العسكري بين الطرفين، ما يمكن أن يقضي على بقايا هدنة هشّة، تتهم المعارضة النظام بـ”إنتهاكها يومياً”.