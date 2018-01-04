وسائل إعلام: اهتمام قطري بحقوق بث مباريات الدوري الإيطالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدثت وسائل اعلام ايطالية عن اهتمام بنك قطر الدولي (Ibq) لشراء حقوق بث مباريات دوري الدرجة الاولى للمواسم الكروية العشر المقبلة

ومن المتوقع أن يشهد اليوم الخميس اجتماعا للجمعية العمومية لرابطة أندية الدرجة الاولى لوضع الخطوط العريضة لعقود حقوق البث المحلي لمواسم 2018-2021، التي تشمل 4-5 حزم بث: هي الرقمية الارضية، الاقمار الصناعية، خدمات الانترنت وحزمة مختلطة.

ووفقا لصحيفة (كورييري ديلا سيرا)، فإن أندية، من بينها نادي ميلان، أبدت اهتماما بعرض بنك قطر الدولي، الذي يضع على الطاولة مبلغ 13 مليار يورو لشراء حقوق بث مباريات الدوري للعشرة أعوام القادمة، أي ما يعادل 1.3 مليار يورو لكل موسم كروي، وهو مبلغ يفوق المليار اليورو المتوقعة من عروض أجهزة التلفزة المحلية كمجموعة ميدياست، التي يمتلكها سيلفيو برلسكوني وشبكة سكاي-إيطاليا وشبكة راي الحكومية.

ووفق وسائل إعلامية أخرى، فإن العرض القطري المفترض “لم يتلق حماسة كبيرة”، على الأقل بين الاندية الكبرى، مثل يوفنتوس، انترناسيونالي، روما، نابولي، فيورنتينا، نابولي وروما، التي تخشى احتكار جهة معينة لحقوق البث لفترة زمنية طويلة، تحرمها من عروض مفترضة أفضل لاحقا في حال نمو الطلب على الدوري الايطالي.