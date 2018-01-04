زعيمة حزب إيطالي تستنكر حملة ترويجية بالعربية للمتحف المصري بتورينو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- انتقدت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا-التحالف القومي) اليميني، جورجا ميلوني حملة ترويجية للمتحف المصري في مدينة تورينو، تمنح تذكرتين لدخول المتحف بسعر تذكرة واحدة للناطقين باللغة العربية.

ووصفت ميلوني على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، حملة المتحف المصري الترويجية في تورينو بـ”الهذيان”. وقالت “إن المواطنين اكتشفوا حملة: أدفع ثمن تذكرة واحدة وتحصل على اثنتين من خلال الإعلانات التي ظهرت على الحافلات والترام، المكتوبة باللغة العربية فقط وبدون ترجمة إلى الإيطالية”. وقالت “الملصقات تصور امرأة محجبة ورجل مبتسم من ورائها. نذكّر بأن متحف تورينو المصري يتحصل على إعانات حكومية بتمويل من الإيطاليين وأن من بين أعضاء مجلس إدارته الخمسة، هناك شخص معيّن من قبل مدينة تورينو وآخر من مقاطعة بيومنتي، والرئيس يتم إختياره مباشرة من قبل وزارة التراث الثقافي”.

وبدوره نفى رئيس مجلس إدارة المتحف وجود أية دوافع سياسية وراء الحملة، منوها بأن “في المدينة والمحافظة يعيش حوالي 49 ألفا من ناطقي اللغة العربية، ونحن نهدف إلى زيادة جمهور المتحف عبر حملات ترويجية محددة”.