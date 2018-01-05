رئيس الوزراء الايطالي: بيانات مشجعة للحسابات العامة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا رئيس الوزراء في الحكومة الإيطالية المنتهية ولايتها، باولو جينتيلوني من يخلفه في رئاسة الجهاز التنفيذي، بعد انتخابات مطلع آذار/مارس القادم، إلى عدم هدر النتائج المشجعة الخاصة بإقتصاد البلاد.

وكتب جينتيلوني في تغريدة الجمعة “أرقام مشجعة للحسابات العامة، العبء الضريبي بدأ في الانخفاض، والقوة الشرائية للأسر الإيطالية أخيرا آخذة في النمو. إنها نتائج يتعين تحسينها وليس هدرها”.

وقد أبرزت بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء أن معدل العبء الضريبي في الربع الثالث من عام 2017، بلغ 40.3٪، مسجلا بذلك تراجعا قدره 0.4 نقطة مئوية، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو المستوى الأدنى منذ عام 2011.

كما أفادت البيانات بأن العجز في الموازنة بلغ نسبة 2.1٪، من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بـ2.4٪ المسجلة في الربع المناظر من عام 2016، مما يمثل تحسنا بنسبة 0.3 نقطة مئوية.