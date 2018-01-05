زعيم الحزب الديمقراطي الايطالي: قلصنا العبء الضريبي بنقطتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ثمّن الامين العام للحزب الديمقراطي الحاكم ومرشحه لرئاسة الوزراء في الانتخابات البرلمانية القادمة، ماتيو رينزي جهود الحكومة التي أثمرت عن تراجع نسبة العبء الضريبي بنقطتين مئويتين، وذلك استنادا إلى بيانات رسمية صدرت اليوم الجمعة.

وقال رينزي في تغريدة “بيانات المعهد الوطني للإحصاء تفيد بأن معدل الكاهل الضريبي كان 42.4٪ في الربع الثالث من عام 2012 وهو الآن 40.3٪ ، وفق بيانات الربع الثالث من عام 2017”.

وأردف “في خمس سنوات انخفضت الضرائب بنقطتين، وسوف نعمل على خفضها بنقطتين أخريتين في السنوات الخمس المقبلة. نحن لا نفعل المعجزات، ولكن نحقق نتائج، خطوة تلو الأخرى”.