بلجيكا: وسائل اعلام محلية تنشر اعترافات جهادي محتجز بالعراق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – نشرت صحف بلجيكية ناطقة بالهولندية اليوم جزءا من اعترافات الجهادي البلجيكي طارق جدعون، المحتجز حالياً في العراق ويواجه عقوبة الإعدام هناك على خلفية انتمائه لتنظيم الدولة (داعش) ومشاركته بالعديد من الأعمال القتالية في العراق.

وأوضحت صحيفة (هيت لاست نيوز) أنها حصلت على وثائق تتضمن اعترافات جدعون، بعد استجوابه على يد القوات الأمريكية في مكان احتجازه، ويؤكد فيها علمه بالعديد من الهجمات التي وقعت في أوروبا خلال الأعوام الماضية وصلته بمنفذيها.

ونقلت الصحيفة عن جدعون البالغ من العمر 29 عاماً و يُكنى بأبي حمزة البلجيكي، إقراره بأنه كان على استعداد للمشاركة في العديد من الهجمات الانتحارية التي وقعت في أوروبا.

وقال جدعون في اعترافاته، حسب هيت لاست نيوز، ” تطوعت عام 2015 للمشاركة في هجمات في بلجيكا وفرنسا، بعد علمي بأن المدعو عبد الحميد أباعود كان يبحث عن انتحاريين لتنفيذ هجمات في أوروبا، ولكن الأمير المسؤول عني رفض السماح لي بالمشاركة”، وفق كلامه.

ومن بين اعترافات جدعون يبرز إقراره بنشاطه المكثف على شبكات التواصل الاجتماعي لتجنيد مقاتلين وحثهم على ارتكاب هجمات في أوروبا.

واعترف جدعون، دائماً وفق الصحيفة البلجيكية، أنه كان على صلة عبر موقع تلغرام بالشخصين اللذين قتلا الأب هامل في كنيسة سانت إتيان دي روفيره في فرنسا في تموز/ يوليو 2016، وكذلك بالفتيات اللواتي حاولن ارتكاب هجوم أمام كنيسة نوترام في باريس والذي أحبطته السلطات الفرنسية في اللحظات الأخيرة.

وتتابع الصحيفة سرد ما ورد في الوثائق التي حصلت عليها، مشيرة إلى أن المحققين الأمريكيين يشكون أن جدعون لا زال يخفي المزيد من المعلومات، ” ولكنه مع ذلك أقر بمعرفته بأن العديد من المنتمين إلى تنظيم داعش لازالوا يختبئون في أوروبا”، كما نقلت الصحيفة عن الإرهابي البلجيكي.

وكان جدعون قد أعلن أواخر الماضي، عن استعداده للتعاون مع السلطات البلجيكية، الأمر الذي رفضه فوراً رئيس الوزراء شارل ميشيل.

ولكن وزير الداخلية يان يامبون، لم يستبعد أن ترسل السلطات البلجيكية وفداً من المحققين للاستماع إلى جدعون في مكان احتجازه في العراق.

وتؤكد مصادر أمنية مطلعة هنا عدم وجود نية للسلطات في العمل على استرجاع جدعون أو أي مقاتل بلجيكي محتجز في العراق، رغم أنهم يواجهون عقوبة الإعدام هناك.

وفي المقابل، كان مجلس الوزراء قد أكد نيته العمل على استرجاع الأطفال من دون سن العاشرة والذين ولدوا في العراق أو سورية من والدين بلجيكيين تواجدا على أرض المعركة.